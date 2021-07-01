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В Иркутской области поезда насмерть сбили мужчину и женщину

В Иркутской области поезда насмерть сбили мужчину и женщину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ещё одна женщина была госпитализирована

В Иркутской области следователи устанавливают обстоятельства травмирования граждан на железной дороге. Двое из них погибли.

Днём 25 июня на перегоне Иркутск-Сортировочный – Гончарово был смертельно травмирован 44-летний мужчина, переходивший магистраль в неположенном месте.

Утром 27 июня в районе станции Китой в Ангарске несовместимые с жизнью травмы получила 56-летняя женщина. Она шла в непосредственной близости от путей.

Вечером 28 июня на перегоне Падунские Пороги – Энергетик в Братске под колесами поезда оказалась 33-летняя местная жительница. С различными травмами она была госпитализирована.

Во всех случаях машинисты электропоездов применяли экстренное торможение, однако наезд на людей по объективным причинам избежать не удалось.

Проводятся доследственные проверки, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК. 
поезд смерть
 
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