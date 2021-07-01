В Иркутской области поезда насмерть сбили мужчину и женщину

Ещё одна женщина была госпитализирована



В Иркутской области следователи устанавливают обстоятельства травмирования граждан на железной дороге. Двое из них погибли.



Днём 25 июня на перегоне Иркутск-Сортировочный – Гончарово был смертельно травмирован 44-летний мужчина, переходивший магистраль в неположенном месте.



Утром 27 июня в районе станции Китой в Ангарске несовместимые с жизнью травмы получила 56-летняя женщина. Она шла в непосредственной близости от путей.



Вечером 28 июня на перегоне Падунские Пороги – Энергетик в Братске под колесами поезда оказалась 33-летняя местная жительница. С различными травмами она была госпитализирована.



Во всех случаях машинисты электропоездов применяли экстренное торможение, однако наезд на людей по объективным причинам избежать не удалось.



Проводятся доследственные проверки, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК.

