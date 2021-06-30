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Жительницу Бурятии обокрал друг её внучки

Жительницу Бурятии обокрал друг её внучки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка напрасно доверила ключи своему приятелю

22 июня в отделение полиции посёлка Селенгинск поступило заявление о краже денег у 55-летней местной жительницы. Пока женщина гостила у родственников в другом регионе, неизвестный украл из её дома 15 тысяч рублей.

- Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в результате которых был задержан подозреваемый – 18-летний приятель внучки потерпевшей. Оказалось, что 18-летняя девушка, оставшаяся присматривать за жилищем бабушки, гуляя на улице в компании друзей, давала товарищу ключи от её дома. Молодой человек должен был взять из помещения спиртное, но вместе с алкоголем прихватил из шкафа деньги. Деньги он потратил, - сообщили в МВД по Бурятии.

Свою вину местный житель признал. В несовершеннолетнем возрасте он привлекался к уголовной ответственности за кражу, нигде не учится и не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража
 
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