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В иркутском центре для сирот расследуют случаи сексуального насилия

В иркутском центре для сирот расследуют случаи сексуального насилия
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Воспитанник центра подозревается в насилии над другими детьми

Следственные мероприятия проводят сотрудники СК в Иркутске по факту совершения насильственных действий сексуального характера в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы правительства Иркутской области.

- В приемную президента Российской Федерации Иркутской области поступило обращение, в котором говорилось, что в «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа города Иркутска» один из воспитанников совершает насильственные действия сексуального характера над другими детьми. Министерством социального развития, опеки и попечительства региона было проведено служебное расследование, - сообщает РИА Новости.

Материалы служебного расследования министерства были переданы в следственный отдел Следственного управления СК России по Иркутской области. На данный момент проводятся следственные мероприятия.

Известно, что к директору учреждения применены меры дисциплинарного воздействия. Несовершеннолетний, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера, в настоящее время находится в лечебном учреждении. Остальные воспитанники Центра - в летнем оздоровительном лагере. 
насильственные действия сексуального характера
 
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