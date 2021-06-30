В иркутском центре для сирот расследуют случаи сексуального насилия

Воспитанник центра подозревается в насилии над другими детьми



Следственные мероприятия проводят сотрудники СК в Иркутске по факту совершения насильственных действий сексуального характера в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы правительства Иркутской области.



- В приемную президента Российской Федерации Иркутской области поступило обращение, в котором говорилось, что в «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа города Иркутска» один из воспитанников совершает насильственные действия сексуального характера над другими детьми. Министерством социального развития, опеки и попечительства региона было проведено служебное расследование, - сообщает РИА Новости.



Материалы служебного расследования министерства были переданы в следственный отдел Следственного управления СК России по Иркутской области. На данный момент проводятся следственные мероприятия.



Известно, что к директору учреждения применены меры дисциплинарного воздействия. Несовершеннолетний, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера, в настоящее время находится в лечебном учреждении. Остальные воспитанники Центра - в летнем оздоровительном лагере.

