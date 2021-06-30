Воспитанник центра подозревается в насилии над другими детьми
Следственные мероприятия проводят сотрудники СК в Иркутске по факту совершения насильственных действий сексуального характера в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы правительства Иркутской области.
- В приемную президента Российской Федерации Иркутской области поступило обращение, в котором говорилось, что в «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа города Иркутска» один из воспитанников совершает насильственные действия сексуального характера над другими детьми. Министерством социального развития, опеки и попечительства региона было проведено служебное расследование, - сообщает РИА Новости.
Материалы служебного расследования министерства были переданы в следственный отдел Следственного управления СК России по Иркутской области. На данный момент проводятся следственные мероприятия.
Известно, что к директору учреждения применены меры дисциплинарного воздействия. Несовершеннолетний, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера, в настоящее время находится в лечебном учреждении. Остальные воспитанники Центра - в летнем оздоровительном лагере.
В иркутском центре для сирот расследуют случаи сексуального насилия
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Коноплю он собрал на поле
Новых лесных пожаров в республике не обнаружено
Наезд произошёл на «зебре»
В двух районах произошло аварийное отключение электроэнергии
Любитель компьютерных игр удирал от полиции по федеральной трассе и центральным улицам Иркутска
Суд признал контрабандистов виновными
Безработная женщина взяла кредит на телефон
Кража произошла на привокзальной площади
Поиски продолжат бурятские спасатели
Это 15-й наркопритон в регионе с начала года
Мужчина заявил, что таблетки затуманили его разум
Он пообещал за деньги решить проблему предпринимателя
Мужчина избил знакомого и несколько раз ударил ножом
Мужчина хотел занять денег, но приятеля не было дома
Воровка увидела тайник во время застолья