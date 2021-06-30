Почти пять тысяч жителей Бурятии оставались без света

В двух районах произошло аварийное отключение электроэнергии



Вечером 29 июня произошло аварийное отключение в пяти населённых пунктах Баунтовского района и одном населённом пункте Еравнинского района. Под отключение попало 2750 жилых домов, 4920 человек, а также социально-значимые объекты, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



По состоянию на 20:05 два населённых пункта подключены от собственных дизельных электростанций. К 21:30 ещё один населённый пункт был запитан по резервной линии. Предположительно, причиной отключения стало упавшее дерево на электропровода.



В 22:57 электроэнергия восстановлена по штатной схеме. Восстановительные работы завершены.



