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Почти пять тысяч жителей Бурятии оставались без света

Почти пять тысяч жителей Бурятии оставались без света
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
В двух районах произошло аварийное отключение электроэнергии

Вечером 29 июня произошло аварийное отключение в пяти населённых пунктах Баунтовского района и одном населённом пункте Еравнинского района. Под отключение попало 2750 жилых домов, 4920 человек, а также социально-значимые объекты, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

По состоянию на 20:05 два населённых пункта подключены от собственных дизельных электростанций. К 21:30 ещё один населённый пункт был запитан по резервной линии. Предположительно, причиной отключения стало упавшее дерево на электропровода.

В 22:57 электроэнергия восстановлена по штатной схеме. Восстановительные работы завершены.

отключение света
 
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