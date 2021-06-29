В Иркутске экс-полицейского посадили за мошенничество

Он пообещал за деньги решить проблему предпринимателя



Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Иркутское». Он признан виновным в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.



В мае 2018 года полицейский инициировал передачу ему 1 млн 250 тысяч рублей от адвоката. Адвокат оказывал юридическую помощь представителю коммерческой структуры, которую как раз проверяла полиция.



Часть денег предназначалась самому полицейскому. Остальные деньги он обещал якобы передать руководителю отдела, в чьём производстве находились материалы проверки. При этом фактически полицейский не мог влиять на ход проверочных мероприятий и не планировал кому-либо передавать деньги.



Приговором Кировского районного суда Иркутска бывшему полицейскому назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

