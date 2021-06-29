В Улан-Удэ обокрали семью, не закрывшую дверь в квартиру

Семья даже не проснулась, когда в квартиру зашёл вор



В Улан-Удэ за квартирную кражу к уголовной ответственности будет привлечён местный житель, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Установлено, что в середине декабря 2020 года 30-летний улан-удэнец ночью возвращался домой и зашёл в незнакомый подъезд для того, чтобы согреться. Мужчина заметил приоткрытую дверь квартиры. Зайдя в жилище, он понял, что хозяева спят, и на кухне украл со стола ноутбук и сотовый телефон.



Хозяева только наутро обнаружили пропажу имущества и обратились в полицию. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.



Спустя пару дней украденное мужчина сбыл за бесценок, на вырученные деньги купил алкоголь и продукты.



Сотовый телефон полицейские изъяли и вернули хозяину.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Обвиняемый уже ранее судим за кражу и наркопреступление.



