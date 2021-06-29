В Бурятии «чёрные лесорубы» уничтожили лес почти на 12 млн

Двое из четверых получили условные сроки



Четверо жителей Баргузинского района Бурятии признаны виновными в незаконной рубке леса.



В 2019 году сельчане вступили в преступный сговор, распределив между собой роли. Один из них предоставлял разрешительную документацию, бензопилы, транспорт. Другие подыскивали места незаконных рубок, валили деревья, контролировали проездные пути для обеспечения беспрепятственного вывоза незаконно вырубленного леса.



На территории лесничеств Баргузинского района «чёрные лесорубы» совершили девять незаконных рубок. Ущерб лесному фонду составил 11,7 млн рублей.



Лесорубов задержали сотрудники правоохранительных органов.



Двух из них суд приговорил к 5 годам и 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Двое других осуждены к 3 годам и 6 месяцам и 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком.



Осуждённые не возместили добровольно причинённый ущерб. Суд удовлетворил иск заместителя прокурора республики о взыскании с виновных ущерба.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

