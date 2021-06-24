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В Забайкалье поймали браконьера, застрелившего дзерена

В Забайкалье поймали браконьера, застрелившего дзерена
Происшествия,  Фото:Даурский заповедник
Монгольская антилопа внесена в Красную книгу России

В Забайкальском крае сотрудники оперативной группы Даурского заповедника задержали браконьера, застрелившего дзерена.

Во время рейда в пойме реки Борзя на территории заказника федерального значения «Долина дзерена» у чабанской стоянки оперативники заметили мужчину, катившего самодельную тележку. Сотрудники решили проверить, не выбрасывал ли мужчина мусор в несанкционированном месте. Однако в тележке лежала туша монгольской антилопы.

Мужчина, житель посёлка Шерловая Гора, сначала сказал, что дзерена задрали собаки, а он только хотел убрать труп. Но осмотр показал, что на теле животного имеется огнестрельное ранение. Поняв, что попытка обмануть не удалась, браконьер признал вину и добровольно сдал и оружие, из которого был сделан смертельный выстрел.


Оперативники вызвали наряд полиции из ОМВД России по Борзинскому району. В отношении мужчины составлен протокол, проведена фото- и видеофиксация преступления.

По факту незаконной охоты в отношении задержанного готовятся материалы для возбуждения уголовного дела по ст.258 «Незаконная охота» УК РФ. Браконьеру предстоит также возместить ущерб в размере 209 тысяч рублей за убийство дзерена, сообщили в пресс-службе Даурского заповедника.

Справка:

Монгольская антилопа (дзерен) занесена в Красную книгу РФ, и охота на нее запрещена. После практически полного истребления на территории России популяция антилоп начала восстанавливаться лишь в начале 21 века благодаря усилиям федеральных особо охраняемых природных территорий Забайкалья при поддержке Госохотнадзора и иных природоохранных ведомств и организаций.

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