В Иркутской области подмыло мост

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На трассе введено реверсивное движение



24 июня на федеральной трассе А-331 «Вилюй» вблизи села Гуран в Тулунском районе Иркутской области введено ограничение для большегрузного транспорта из-за подмыва моста. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



На федеральную трассу вышла река Большой Кокучей. Её уровень повысился в связи с обильными осадками.



По состоянию на 8 часов утра, вода отступила, перелива через дорогу нет.



Однако наблюдается подмыв автодороги под мостом с двух сторон. Введено ограничение движения по нему в обоих направлениях для транспорта весом более пяти тонн.



Введено реверсивное движение. На месте работают сотрудники ГИБДД.



Специалисты управления автомобильной магистрали «Красноярск-Иркутск» федерального дорожного агентства (Упрдор «Прибайкалье») обследуют мост для определения объёма восстановительных работ.



По сообщению администрации Тулунского района, жилые дома в населённом пункте подтоплены не были. Жалоб от населения не поступало.



