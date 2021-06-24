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В Иркутской области подмыло мост

В Иркутской области подмыло мост
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
На трассе введено реверсивное движение

24 июня на федеральной трассе А-331 «Вилюй» вблизи села Гуран в Тулунском районе Иркутской области введено ограничение для большегрузного транспорта из-за подмыва моста. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

На федеральную трассу вышла река Большой Кокучей. Её уровень повысился в связи с обильными осадками.

По состоянию на 8 часов утра, вода отступила, перелива через дорогу нет.

Однако наблюдается подмыв автодороги под мостом с двух сторон. Введено ограничение движения по нему в обоих направлениях для транспорта весом более пяти тонн.

Введено реверсивное движение. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Специалисты управления автомобильной магистрали «Красноярск-Иркутск» федерального дорожного агентства (Упрдор «Прибайкалье») обследуют мост для определения объёма восстановительных работ.

По сообщению администрации Тулунского района, жилые дома в населённом пункте подтоплены не были. Жалоб от населения не поступало.

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