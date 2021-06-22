В Улан-Удэ угонщик забрызгал место происшествия своей кровью

Грузчик пытался угнать припаркованную машину

Ночью 21 июня в отдел полиции поступило сообщение от 42-летнего улан-удэнца о том, что неизвестный пытался угнать его автомобиль, припаркованный во дворе многоквартирного дома.Угонщик разбил одно из боковых стёкол машины. Однако, по всей видимости, не сумел её завести и скрылся. На месте происшествия полицейские обнаружили осколки стёкол с кровью.По горячим следам полицейские по месту жительства задержали подозреваемого – 19-летнего парня. Рука молодого человека была испещрена многочисленными порезами.Предварительно установлено, что молодой человек, распив с другом спиртное, познакомился в соцсетях и решил встретиться с девушками. Приехав с другом на место встречи и увидев иномарку, он решил угнать машину. Когда его приятель отлучился, молодой человек разбил рукой боковое стекло авто, но не смог его завести. Попытки завести иномарку, с силой толкнув, также не увенчались успехом: машина тронулась и, покатившись, въехала в палисадник. После чего подозреваемый вместе с другом убежали.- Ранее к уголовной ответственности задержанный не привлекался. Работает грузчиком в одной из компаний. Возбуждено уголовное дело, ведётся дознание, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Автомобиль не был оборудован сигнализацией.