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В Улан-Удэ избили вахтёра дома

В Улан-Удэ избили вахтёра дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На вахтёра напали, когда он пытался прогнать шумную компанию

Ночью 19 июня в Улан-Удэ напали на вахтёра дома на улице Краснофлотская. Мужчина рассказал полицейским, что неизвестные избили его и укатили велосипед, принадлежащий одной из квартиранток. Ущерб составил 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Вахтер рассказал, что незнакомцы расположились на лестничной площадке и стали распивать спиртное. Мужчина выгнал их. Однако молодые люди продолжили шуметь и мусорить рядом с подъездом. На очередное замечание вахтёра один из них отреагировал агрессией: он несколько раз ударил его по лицу. А спустя несколько минут зашёл в подъезд и, пока его друг «извинялся» перед вахтёром, укатил оставленный там велосипед.

Мужчина, заметив неладное, ринулся к входной двери, но она оказалась заблокирована. Вахтёр тут же сообщил о происшедшем в полицию.

Уже спустя 15 минут ориентированные на розыск мужчины были задержаны сотрудниками ППС. Они шли по улице Тулаева.

21-летний улан-удэнец признался в совершении грабежа. Более того, выяснилось, что преступление он совершил, будучи условно осужденным за серию краж.

Возбуждено уголовное дело. Правовое решение по факту нанесения побоев будет принято после проведения судебно-медицинской экспертизы, которая позволит установить вред, причиненный здоровью потерпевшего.
побои грабеж
 
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