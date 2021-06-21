В Иркутской области на трассе «Байкал» погиб мотоциклист

Погибшему было всего 24 года
20 июня в Слюдянском районе Иркутской области, на 86 км федеральной трассы «Байкал» насмерть разбился мотоциклист.
- Около 16.30 часов водитель мотоцикла «Хонда», по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Мотоциклис допустил столкновение с автомобилем «Ниссан Марч», - сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Слюдянскому району.
В результате аварии 24-летний водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.
Водитель и три пассажира «Ниссана» не пострадали.
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