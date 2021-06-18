Синоптики прогнозируют дальнейший подъём уровня воды
На территории Газимуро-Заводского, Нерчинско-Заводского, Шелопугинского, Балейского районов Забайкальского края гидрологическая обстановка остаётся напряжённой. В девяти населённых пунктах оказались подтопленными 39 жилых домов. 19 человек размещены у родственников. Подтоплены 199 приусадебных участков, разрушены семь деревянных мостов. Частично подтоплены шести участков автодорог общей протяженностью 6 км 130 метров, сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
На ближайшие двое суток синоптики прогнозируют продолжение выпадения осадков и подъёмы уровня воды. Развёрнуты пункты временного размещения.
В Балейском районе на территории подтопленных населённых пунктов работает аэромобильная группировка. Спасатели продолжают проводить подворовые обходы, при необходимости эвакуируют жителей. Особое внимание уделяют инвалидам, престарелым, беременным женщинам, семьям с детьми. Пострадавших транспортируют в пункты временного размещения, где они обеспечены питьевой водой, медицинской и психологической помощью.
Для мониторинга паводковой обстановки задействован вертолёт Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС, прибывший из Улан-Удэ. На борту находится начальник Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю и представители органов исполнительной власти.
Всего для ликвидации последствий подтоплений привлечены 259 человек, 74 единицы техники, девять плавсредств, борт Ми-8, плавающее пожарно-спасательное средство.
В Забайкалье подтопило участки, дома, дороги и мосты
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Синоптики прогнозируют дальнейший подъём уровня воды
Непростая ситуация сложилась из-за обильных осадков
Изъятое оружие изготовлено самодельным способом
Воры поранились и оставили на месте следы крови
Грабитель оказал сопротивление полицейским при задержании
Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребёнка
Мужчину вычислили по камерам видеонаблюдения
Сильный ветер многократно перебрасывал пламя через уже созданные минерализованные полосы
Уснувший мужчина лишился телефона и банковской карты
На мужчину напал его приятель
«Чёрных лесорубов» нашли по следам автомобиля
Рюкзак с документами украла её подруга
Мужчина ограбил пенсионера
Причиной пожара, вероятно, стало курение
В Улан-Удэ воруют детские велосипеды и самокаты