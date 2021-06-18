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В Забайкалье подтопило участки, дома, дороги и мосты

В Забайкалье подтопило участки, дома, дороги и мосты
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Синоптики прогнозируют дальнейший подъём уровня воды

На территории Газимуро-Заводского, Нерчинско-Заводского, Шелопугинского, Балейского районов Забайкальского края гидрологическая обстановка остаётся напряжённой. В девяти населённых пунктах оказались подтопленными 39 жилых домов. 19 человек размещены у родственников. Подтоплены 199 приусадебных участков, разрушены семь деревянных мостов. Частично подтоплены шести участков автодорог общей протяженностью 6 км 130 метров, сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

На ближайшие двое суток синоптики прогнозируют продолжение выпадения осадков и подъёмы уровня воды. Развёрнуты пункты временного размещения.

В Балейском районе на территории подтопленных населённых пунктов работает аэромобильная группировка. Спасатели продолжают проводить подворовые обходы, при необходимости эвакуируют жителей. Особое внимание уделяют инвалидам, престарелым, беременным женщинам, семьям с детьми. Пострадавших транспортируют в пункты временного размещения, где они обеспечены питьевой водой, медицинской и психологической помощью.

Для мониторинга паводковой обстановки задействован вертолёт Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС, прибывший из Улан-Удэ. На борту находится начальник Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю и представители органов исполнительной власти.

Всего для ликвидации последствий подтоплений привлечены 259 человек, 74 единицы техники, девять плавсредств, борт Ми-8, плавающее пожарно-спасательное средство. 
подтопление
 
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