В Бурятии продавец подушек ограбил бабушку

Грабитель оказал сопротивление полицейским при задержании



Днём 17 июня жертвой грабителя стала 82-летняя жительница села Турка Прибайкальского района Бурятии.



Пенсионерка рассказала полицейским, что несколько минут назад неизвестный мужчина отнял у неё 11 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Днём к дому пенсионерку подъехал автомобиль и посигналил. Пожилая женщина открыла калитку и увидела неизвестного мужчину, который стал предлагать купить одеяла и подушки. Хозяйка отказалась, попрощалась с мужчиной и пошла в дом. Тогда он последовал за пожилой женщиной и стал крайне назойливо предлагать товар, снижая цену в несколько раз.



Доказывая свою неплатежеспособность и желая, чтобы мужчина скорее ушёл, пенсионерка вынула кошелек и показала всю имеющуюся у нее наличность – 11 тысяч рублей. Незваный гость выхватил деньги у бабушки и убежал. Пенсионерка сразу же позвонила в полицию.



Прибывшие полицейские установили местонахождение машины, на которой скрылись подозреваемые. Всё потому, что бдительная соседка запомнила номер подозрительного автомобиля.



Сотрудники уголовного похожий автомобиль заметили на автодороге в направлении Улан-Удэ. Полицейские остановили машину и попросили мужчин пройти в служебное авто для установления личности. Однако подозреваемые оказали сопротивление полицейским и убежали в лес.



Вскоре они были задержаны. На мужчин составлены административные протоколы по ст. 19.3 КРФ об АП за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.



Установлено, что мужчины, жители Ставропольского края 23 и 32 лет, родные братья, старший из которых ранее судим. В Бурятию мужчины приехали с целью продажи подушек и одеял.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Ведется следствие. В настоящее время проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

