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В Бурятии продавец подушек ограбил бабушку

В Бурятии продавец подушек ограбил бабушку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Грабитель оказал сопротивление полицейским при задержании

Днём 17 июня жертвой грабителя стала 82-летняя жительница села Турка Прибайкальского района Бурятии.

Пенсионерка рассказала полицейским, что несколько минут назад неизвестный мужчина отнял у неё 11 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Днём к дому пенсионерку подъехал автомобиль и посигналил. Пожилая женщина открыла калитку и увидела неизвестного мужчину, который стал предлагать купить одеяла и подушки. Хозяйка отказалась, попрощалась с мужчиной и пошла в дом. Тогда он последовал за пожилой женщиной и стал крайне назойливо предлагать товар, снижая цену в несколько раз.

Доказывая свою неплатежеспособность и желая, чтобы мужчина скорее ушёл, пенсионерка вынула кошелек и показала всю имеющуюся у нее наличность – 11 тысяч рублей. Незваный гость выхватил деньги у бабушки и убежал. Пенсионерка сразу же позвонила в полицию.

Прибывшие полицейские установили местонахождение машины, на которой скрылись подозреваемые. Всё потому, что бдительная соседка запомнила номер подозрительного автомобиля.

Сотрудники уголовного похожий автомобиль заметили на автодороге в направлении Улан-Удэ. Полицейские остановили машину и попросили мужчин пройти в служебное авто для установления личности. Однако подозреваемые оказали сопротивление полицейским и убежали в лес.

Вскоре они были задержаны. На мужчин составлены административные протоколы по ст. 19.3 КРФ об АП за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Установлено, что мужчины, жители Ставропольского края 23 и 32 лет, родные братья, старший из которых ранее судим. В Бурятию мужчины приехали с целью продажи подушек и одеял.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Ведется следствие. В настоящее время проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям.
грабеж
 
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