В центре Улан-Удэ ночью обчистили офис



Потерпевшие написали заявление в полицию. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».



- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленников. Проводятся следственные действия, в том числе назначен ряд экспертиз, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.







В Улан-Удэ ночью неизвестные обчистили офис на улице Балтахинова. Сотрудники предприятия поделились записями с камер видеонаблюдения в паблике «Аноним 03». Инцидент произошёл в ночь с 14 на 15 июня.Некие молодые люди разбили стекло на входной двери и проникли в офис. Воры вынесли компьютеры.- Везде следы крови, видимо поранились, когда ломали. На компьютере рабочие документы, - рассказал сотрудник организации.