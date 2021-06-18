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В центре Улан-Удэ ночью обчистили офис

В центре Улан-Удэ ночью обчистили офис
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Воры поранились и оставили на месте следы крови

В Улан-Удэ ночью неизвестные обчистили офис на улице Балтахинова. Сотрудники предприятия поделились записями с камер видеонаблюдения в паблике «Аноним 03». Инцидент произошёл в ночь с 14 на 15 июня.

Некие молодые люди разбили стекло на входной двери и проникли в офис. Воры вынесли компьютеры.

- Везде следы крови, видимо поранились, когда ломали. На компьютере рабочие документы, - рассказал сотрудник организации. 

Потерпевшие написали заявление в полицию. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленников. Проводятся следственные действия, в том числе назначен ряд экспертиз, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
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