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Забайкалец уснул на лавочке и стал жертвой преступления

Забайкалец уснул на лавочке и стал жертвой преступления
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Уснувший мужчина лишился телефона и банковской карты

В городе Борзя полицейские раскрыли кражу сотового телефона и денег с банковской карты местного жителя, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

В полицию обратился 39-летний житель Борзи и сообщил о пропаже мобильного телефона, в чехле которого, находилась банковская карта. С неё неизвестные сняли больше 12 тысяч рублей.

Мужчина не смог назвать точную дату и место кражи или утраты имущества. Выяснилось, что несколько дней назад он распивал спиртные напитки с незнакомой девушкой во дворе дома и давал ей свою карту для покупки алкоголя.

Стражи порядка, опросив продавцов магазинов, выяснили приметы её внешности и установили личность. Ею оказалась ранее неоднократно судимая 30-летняя местная жительница. После того, как мужчина заснул на лавочке, она взяла его телефон с картой и, зная пин-код, потратила деньги.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело. Сотовый телефон изъят и возвращён потерпевшему.

кража
 
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