Забайкалец уснул на лавочке и стал жертвой преступления

Уснувший мужчина лишился телефона и банковской карты



В городе Борзя полицейские раскрыли кражу сотового телефона и денег с банковской карты местного жителя, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



В полицию обратился 39-летний житель Борзи и сообщил о пропаже мобильного телефона, в чехле которого, находилась банковская карта. С неё неизвестные сняли больше 12 тысяч рублей.



Мужчина не смог назвать точную дату и место кражи или утраты имущества. Выяснилось, что несколько дней назад он распивал спиртные напитки с незнакомой девушкой во дворе дома и давал ей свою карту для покупки алкоголя.



Стражи порядка, опросив продавцов магазинов, выяснили приметы её внешности и установили личность. Ею оказалась ранее неоднократно судимая 30-летняя местная жительница. После того, как мужчина заснул на лавочке, она взяла его телефон с картой и, зная пин-код, потратила деньги.



В отношении девушки возбуждено уголовное дело. Сотовый телефон изъят и возвращён потерпевшему.



