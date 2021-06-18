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Житель Бурятии после ножевых ранений пришёл в больницу

Житель Бурятии после ножевых ранений пришёл в больницу
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
На мужчину напал его приятель

Мужчина с несколькими ножевыми ранеными сам пришёл в больницу в посёлке Онохой ночью.

Как выяснилось, двое местных жителей распивали спиртные напитки и поссорились. Ссора переросла в драку. В ходе потасовки один из мужчин нанёс второму удары ножом.

Раненый сумел дойти до больницы, где оказали ему экстренную помощь. Медики сообщили о случившемся в полицию.

Вскоре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и полицейские задержали подозреваемого.

- Задержанный, ранее судимый 37-летний житель Онохоя, был доставлен в отдел полиции. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 
Росгвардия покушение на убийство
 
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