На мужчину напал его приятель
Мужчина с несколькими ножевыми ранеными сам пришёл в больницу в посёлке Онохой ночью.
Как выяснилось, двое местных жителей распивали спиртные напитки и поссорились. Ссора переросла в драку. В ходе потасовки один из мужчин нанёс второму удары ножом.
Раненый сумел дойти до больницы, где оказали ему экстренную помощь. Медики сообщили о случившемся в полицию.
Вскоре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и полицейские задержали подозреваемого.
- Задержанный, ранее судимый 37-летний житель Онохоя, был доставлен в отдел полиции. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Житель Бурятии после ножевых ранений пришёл в больницу
Происшествия, Фото:
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