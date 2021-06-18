Житель Бурятии после ножевых ранений пришёл в больницу

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

На мужчину напал его приятель



Мужчина с несколькими ножевыми ранеными сам пришёл в больницу в посёлке Онохой ночью.



Как выяснилось, двое местных жителей распивали спиртные напитки и поссорились. Ссора переросла в драку. В ходе потасовки один из мужчин нанёс второму удары ножом.



Раненый сумел дойти до больницы, где оказали ему экстренную помощь. Медики сообщили о случившемся в полицию.



Вскоре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и полицейские задержали подозреваемого.



- Задержанный, ранее судимый 37-летний житель Онохоя, был доставлен в отдел полиции. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

