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Под Ангарском устроили погоню за пьяным водителем Mercedes-Benz

Под Ангарском устроили погоню за пьяным водителем Mercedes-Benz
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель отказался от освидетельствования на опьянение

Возле посёлка Зверево под Ангарском дорожные инспекторы заметили автомобиль Mercedes-Benz E240. Водитель, увидев полицейских, внезапно развернул автомобиль и, увеличив скорость, попытался скрыться.

В ходе погони полицейские многократно озвучивали требования остановить машину. Однако водитель не останавливался.

Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя на территории садоводства «Этилен». За рулём иномарки оказался 28-летний ангарчанин с признаками опьянения

- Молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На него был составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Ответственность за данное нарушение предусмотрена в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортом на срок от полутора до двух лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 

ГИБДД алкогольное опьянение
 
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