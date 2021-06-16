Под Ангарском устроили погоню за пьяным водителем Mercedes-Benz





Возле посёлка Зверево под Ангарском дорожные инспекторы заметили автомобиль Mercedes-Benz E240. Водитель, увидев полицейских, внезапно развернул автомобиль и, увеличив скорость, попытался скрыться.В ходе погони полицейские многократно озвучивали требования остановить машину. Однако водитель не останавливался.Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя на территории садоводства «Этилен». За рулём иномарки оказался 28-летний ангарчанин с признаками опьянения- Молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На него был составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Ответственность за данное нарушение предусмотрена в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортом на срок от полутора до двух лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.