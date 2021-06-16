Под Ангарском устроили погоню за пьяным водителем Mercedes-Benz

Возле посёлка Зверево под Ангарском дорожные инспекторы заметили автомобиль Mercedes-Benz E240. Водитель, увидев полицейских, внезапно развернул автомобиль и, увеличив скорость, попытался скрыться.
В ходе погони полицейские многократно озвучивали требования остановить машину. Однако водитель не останавливался.
Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя на территории садоводства «Этилен». За рулём иномарки оказался 28-летний ангарчанин с признаками опьянения
- Молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На него был составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Ответственность за данное нарушение предусмотрена в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортом на срок от полутора до двух лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.