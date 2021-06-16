Взломщиков задержали спустя полчаса после преступления
Накануне ночью в Железнодорожном районе Улан-Удэ молодые люди взломали продуктовый магазин, вынеся оттуда пиво и снеки на закуску.
- Сообщение о проникновении в продуктовый магазин поступило в полицию ночью от частного охранного предприятия. При срабатывании сигнализации работники ЧОП выехали на место. Они установили по записям с системы видеонаблюдения, что неизвестные взломали дверь и похитили несколько упаковок пива и снеки, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны приступила к поиску подозреваемых на прилегающей территории. Вскоре росгвардейцы услышали громкие голоса в соседнем подъезде. Там оказались трое молодых людей, распивающих алкоголь. Рядом стоял ящик с бутылками пива.
- Подозреваемых задержали спустя полчаса после преступления, - уточнили в Росгвардии по Бурятии.
Задержанных, жителей Улан-Удэ 28-29 лет, доставили в отдел полиции.
По факту кражи, совершённой группой лиц, органы следствия возбудили уголовное дело.
В Улан-Удэ друзья взломали магазин ради пива и снеков
Происшествия, Фото:
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