В Улан-Удэ друзья взломали магазин ради пива и снеков

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Взломщиков задержали спустя полчаса после преступления



Накануне ночью в Железнодорожном районе Улан-Удэ молодые люди взломали продуктовый магазин, вынеся оттуда пиво и снеки на закуску.



- Сообщение о проникновении в продуктовый магазин поступило в полицию ночью от частного охранного предприятия. При срабатывании сигнализации работники ЧОП выехали на место. Они установили по записям с системы видеонаблюдения, что неизвестные взломали дверь и похитили несколько упаковок пива и снеки, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны приступила к поиску подозреваемых на прилегающей территории. Вскоре росгвардейцы услышали громкие голоса в соседнем подъезде. Там оказались трое молодых людей, распивающих алкоголь. Рядом стоял ящик с бутылками пива.



- Подозреваемых задержали спустя полчаса после преступления, - уточнили в Росгвардии по Бурятии.



Задержанных, жителей Улан-Удэ 28-29 лет, доставили в отдел полиции.



По факту кражи, совершённой группой лиц, органы следствия возбудили уголовное дело.

