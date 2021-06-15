В Улан-Удэ подросток после ссоры с родителями разбил три машины

Машины были припаркованы во дворе дома



В мае в отдел полиции Улан-Удэ поступило сообщение об умышленном повреждении автомобиля, припаркованного на ночь на улице Волочаевская. Неизвестный разбил лобовое и боковые стёкла машины, помял капот, повредил приборную панель и магнитолу, разбил фары. Ущерб был оценён на сумму 48 тысяч рублей, сообщает пресс-службы МВД России по Бурятии.



Прибывшие полицейские обнаружили, что неподалеку от места происшествия повреждены лобовые стекла ещё у двух иномарок.



Выяснилось, что машины разбил 14-летний школьник. Подросток признался в этом. Причиной его агрессивного поведения стала ссора с родителями.



Ранее школьник в противоправных деяниях не был замечен. Сотрудники ПДН провели с ним беседу, учащийся поставлен на профилактический учёт.



Возбуждены уголовные дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».



Родители подростка уже частично возместили причинённый ущерб.

