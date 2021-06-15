 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 июня

14 июня

Популярное

В Улан-Удэ подросток после ссоры с родителями разбил три машины

В Улан-Удэ подросток после ссоры с родителями разбил три машины
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Машины были припаркованы во дворе дома

В мае в отдел полиции Улан-Удэ поступило сообщение об умышленном повреждении автомобиля, припаркованного на ночь на улице Волочаевская. Неизвестный разбил лобовое и боковые стёкла машины, помял капот, повредил приборную панель и магнитолу, разбил фары. Ущерб был оценён на сумму 48 тысяч рублей, сообщает пресс-службы МВД России по Бурятии.

Прибывшие полицейские обнаружили, что неподалеку от места происшествия повреждены лобовые стекла ещё у двух иномарок.

Выяснилось, что машины разбил 14-летний школьник. Подросток признался в этом. Причиной его агрессивного поведения стала ссора с родителями.

Ранее школьник в противоправных деяниях не был замечен. Сотрудники ПДН провели с ним беседу, учащийся поставлен на профилактический учёт.

Возбуждены уголовные дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Родители подростка уже частично возместили причинённый ущерб.
автомобили умышленное повреждение имущества
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянина, решившего отдохнуть в Крыму, обманули мошенники
Иркутянина, решившего отдохнуть в Крыму, обманули мошенники
Происшествия, 15.06.2021
Только за прошлую неделю у жителей региона, планирующих путешествия, похитили свыше 100 тысяч
В Улан-Удэ карманник орудовал в часы пик в маршрутках
В Улан-Удэ карманник орудовал в часы пик в маршрутках
Происшествия, 15.06.2021
Один из украденных телефонов карманник подарил девушке
Житель Бурятии, отрубивший племяннице пальцы, пойдёт под суд
Житель Бурятии, отрубивший племяннице пальцы, пойдёт под суд
Происшествия, 15.06.2021
Мужчина отрубил пальцы пятилетней племяннице, уронившей его планшет
В Бурятии «чёрный» лесоруб заперся в машине от лесников
В Бурятии «чёрный» лесоруб заперся в машине от лесников
Происшествия, 15.06.2021
Мужчина не успел убежать и решил забаррикадироваться в машине
В Улан-Удэ на ЛВРЗ погиб слесарь-электрик
В Улан-Удэ на ЛВРЗ погиб слесарь-электрик
Происшествия, 15.06.2021
Молодого человека убило током
В Чите будут судить таксиста, по вине которого травмы получил месячный ребёнок
В Чите будут судить таксиста, по вине которого травмы получил месячный ребёнок
Происшествия, 15.06.2021
Таксист вёз младенца, несмотря на отсутствие удерживающего устройства
В Бурятии сильно пьяный водитель «БМВ» врезался в «Тойоту»
В Бурятии сильно пьяный водитель «БМВ» врезался в «Тойоту»
Происшествия, 15.06.2021
По вине пьяного мужчины пострадала девушка-водитель  
Туристы устроили лесной пожар на утёсе Саган-Заба на Байкале
Туристы устроили лесной пожар на утёсе Саган-Заба на Байкале
Происшествия, 15.06.2021
Пожар вовремя обнаружили работники Прибайкальского нацпарка
В Иркутске на пожаре в девятиэтажке едва не погиб мужчина
В Иркутске на пожаре в девятиэтажке едва не погиб мужчина
Происшествия, 15.06.2021
Когда мужчину нашли пожарные, он был без сознания
В Бурятии произошёл пожар на территории бывшего колхоза
В Бурятии произошёл пожар на территории бывшего колхоза
Происшествия, 15.06.2021
Пожар, вероятно, произошёл из-за сигареты
В Бурятии тело пропавшей бабушки нашли в реке
В Бурятии тело пропавшей бабушки нашли в реке
Происшествия, 15.06.2021
82-летняя женщина пропала ещё в начале весны
Житель Бурятии разложил «заначки» с марихуаной
Житель Бурятии разложил «заначки» с марихуаной
Происшествия, 15.06.2021
Полицейские изъяли более килограмма наркотиков
В Иркутской области дилеры поставляли героин через водителей маршруток
В Иркутской области дилеры поставляли героин через водителей маршруток
Происшествия, 15.06.2021
Операция по задержанию наркосбытчиков проходила одновременно в двух городах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^