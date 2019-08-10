В 2018 году во время ремонта сотрудник завода погиб, упав с высоты
Судом вынесен приговор бывшему начальнику участка ремонтно-строительного производства Улан-Удэнского ЛВРЗ. Он признан виновным по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека».
Установлено, что в середине августа 2018 года начальник участка ремонтно-строительного производства Улан-Удэнского ЛВРЗ дал указание ремонтной бригаде заменить повреждённую плиту кровли цеха металлоконструкций Улан-Удэнского ЛВРЗ на бруски. Во время работ произошло обрушение плиты, в результате чего работник завода упал с высоты, получив травмы, не совместимые с жизнью.
Приговором суда бывшему начальнику участка ремонтно-строительного производства назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год и лишением права заниматься деятельностью, связанной с ответственностью за соблюдением правил охраны труда и безопасности работ, сроком на 2 года, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2018 года в Улан-Удэ погиб сотрудник ЛВРЗ. Он упал с высоты примерно в 11 метров и получил смертельные травмы.
В Бурятии экс-начальник участка ЛВРЗ признан виновным в гибели работника
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