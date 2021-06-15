Жители Бурятии разложил «заначки» с марихуаной

В Мухоршибирском районе полицейские изъяли у местного жителя наркотики, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
31-летний житель села Новый Заган спрятал наркотики в разных местах в ограде дома.
Всего у него изъяли около 1,2 кг марихуаны.
От освидетельствования на предмет употребления наркотика мужчина отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.
Ранее он уже был судим за наркопреступления. Мужчина пояснил следователю, что хранил марихуану для собственного употребления.
Возбуждено уголовное дело.
От освидетельствования на предмет употребления наркотика мужчина отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.
Ранее он уже был судим за наркопреступления. Мужчина пояснил следователю, что хранил марихуану для собственного употребления.
Возбуждено уголовное дело.