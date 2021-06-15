 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 июня

14 июня

Популярное

Жители Бурятии разложил «заначки» с марихуаной

Жители Бурятии разложил «заначки» с марихуаной
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Полицейские изъяли более килограмма наркотиков

В Мухоршибирском районе полицейские изъяли у местного жителя наркотики, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

31-летний житель села Новый Заган спрятал наркотики в разных местах в ограде дома. 

Всего у него изъяли около 1,2 кг марихуаны.



От освидетельствования на предмет употребления наркотика мужчина отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.

Ранее он уже был судим за наркопреступления. Мужчина пояснил следователю, что хранил марихуану для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело.
наркотики марихуана
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии тело пропавшей бабушки нашли в реке
В Бурятии тело пропавшей бабушки нашли в реке
Происшествия, 15.06.2021
82-летняя женщина пропала ещё в начале весны
Жители Бурятии разложил «заначки» с марихуаной
Жители Бурятии разложил «заначки» с марихуаной
Происшествия, 15.06.2021
Полицейские изъяли более килограмма наркотиков
В Иркутской области дилеры поставляли героин через водителей маршруток
В Иркутской области дилеры поставляли героин через водителей маршруток
Происшествия, 15.06.2021
Операция по задержанию наркосбытчиков проходила одновременно в двух городах
В Бурятии ищут подростка, которого унесло течением
В Бурятии ищут подростка, которого унесло течением
Происшествия, 15.06.2021
Пропавшего 14-летнего рыбака ищут спасатели и местные жители
В Улан-Удэ «Ниссан» сбил мальчика у квасной бочки
В Улан-Удэ «Ниссан» сбил мальчика у квасной бочки
Происшествия, 15.06.2021
Мальчик попал под колёса автомобиля после покупки кваса
В Бурятии в лобовом столкновении погиб водитель
В Бурятии в лобовом столкновении погиб водитель
Происшествия, 15.06.2021
Столкнулись «Рено Логан» и «Лексус RX 350»
В Иркутске вырезали и украли часть водоотводных труб
В Иркутске вырезали и украли часть водоотводных труб
Происшествия, 15.06.2021
Из-за украденных труб оказались забиты каналы
Жителя Бурятии, у которого нашли коноплю, отправили за решётку
Жителя Бурятии, у которого нашли коноплю, отправили за решётку
Происшествия, 15.06.2021
Реальное лишение свободы суд назначил по совокупности приговоров  
В Улан-Удэ полиция и ФСБ поймали закладчиков
В Улан-Удэ полиция и ФСБ поймали закладчиков
Происшествия, 15.06.2021
Закладчикам инкриминируется совершение 12 преступлений
В Иркутской области показали сгоревший лес с воздуха
В Иркутской области показали сгоревший лес с воздуха
Происшествия, 14.06.2021
В Катангском районе пожар охватил более 30 тысяч га леса
В Чите неизвестные сжигают мусорные контейнеры
В Чите неизвестные сжигают мусорные контейнеры
Происшествия, 14.06.2021
Поджигателям грозит уголовная ответственность
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Происшествия, 14.06.2021
Любитель пьяной езды безуспешно пытался обжаловать решение суда
Житель Бурятии, обматеривший судью, сел в колонию
Житель Бурятии, обматеривший судью, сел в колонию
Происшествия, 14.06.2021
Осуждённый отправился в колонию строгого режима

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^