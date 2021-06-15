Жители Бурятии разложил «заначки» с марихуаной





Всего у него изъяли около 1,2 кг марихуаны.От освидетельствования на предмет употребления наркотика мужчина отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.Ранее он уже был судим за наркопреступления. Мужчина пояснил следователю, что хранил марихуану для собственного употребления.Возбуждено уголовное дело.