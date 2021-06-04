В Улан-Удэ автомобилист въехал в машину медиков

3 июня около 16:00 на улице Николая Петрова в Улан-Удэ произошло ДТП. Автомобиль Nissan Gloria выезжал с парковки и не предоставил преимущество «Газели».- «Газель» принадлежит станции медицинской помощи одного из заводов. ДТП обошлось без пострадавших, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.У виновника аварии, как выяснилось, отсутствует страховой полис.

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