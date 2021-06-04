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В Улан-Удэ автомобилист въехал в машину медиков

В Улан-Удэ автомобилист въехал в машину медиков
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Виновник ДТП не предоставил преимущество «Газели»

3 июня около 16:00 на улице Николая Петрова в Улан-Удэ произошло ДТП. Автомобиль Nissan Gloria выезжал с парковки и не предоставил преимущество «Газели».

- «Газель» принадлежит станции медицинской помощи одного из заводов. ДТП обошлось без пострадавших, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.

У виновника аварии, как выяснилось, отсутствует страховой полис.



ДТП
 
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