В Улан-Удэ автомобилист въехал в машину медиков

Виновник ДТП не предоставил преимущество «Газели»
3 июня около 16:00 на улице Николая Петрова в Улан-Удэ произошло ДТП. Автомобиль Nissan Gloria выезжал с парковки и не предоставил преимущество «Газели».
- «Газель» принадлежит станции медицинской помощи одного из заводов. ДТП обошлось без пострадавших, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.
У виновника аварии, как выяснилось, отсутствует страховой полис.
Чрезвычайный пятый класс был зарегистрирован в Киренском районе
Родители оставили ребёнка без присмотра
Вором оказался асоциальный мужчина
По предварительным данным, в доме обнаружили подозрительный предмет в доме
Водитель рассказал, что его ослепило солнце
Убийца напал на обидчика
Мальчик получил тяжёлые травмы
Собаки испугали ребёнка, за что поплатилась их хозяйка
Следователи и специалисты детально осмотрят место трагического происшествия
Маньяка признали виновным в ещё двух убийствах
ДТП произошло на федеральной трассе «Байкал»
Возбуждено уголовное дело
Беспечный владелец телефона не позаботился о безопасности после того, как потерял его
Одна из потерпевших лишилась накоплений от продажи квартиры
Невиновный мужчина находился в розыске по делу об убийстве у «Спутника»