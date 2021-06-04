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В Иркутской области женщину с пятилетним сыном сбили на «зебре»

В Иркутской области женщину с пятилетним сыном сбили на «зебре»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Водитель рассказал, что его ослепило солнце

В городе Саянск разбираются в обстоятельствах наезда автомобиля на двух пешеходов, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

Сегодня около 8.30 часов на улице Советская в Саянске 60-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» сбил 40-летнюю женщину и её пятилетнего сына. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате происшествия медицинская помощь понадобилась обоим пешеходам – они получили ушибы и ссадины, - сообщили в УГИБДД.

В отделе полиции мужчина признал вину. Он рассказал, что в момент наезда его ослепило солнце, а также он отвлёкся.

- Солнце осветило. Ещё сзади меня водитель обгонял, сигналил. На него отвлёкся, - рассказал водитель.

ДТП
 
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