Водитель рассказал, что его ослепило солнце
В городе Саянск разбираются в обстоятельствах наезда автомобиля на двух пешеходов, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Сегодня около 8.30 часов на улице Советская в Саянске 60-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» сбил 40-летнюю женщину и её пятилетнего сына. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате происшествия медицинская помощь понадобилась обоим пешеходам – они получили ушибы и ссадины, - сообщили в УГИБДД.
В отделе полиции мужчина признал вину. Он рассказал, что в момент наезда его ослепило солнце, а также он отвлёкся.
- Солнце осветило. Ещё сзади меня водитель обгонял, сигналил. На него отвлёкся, - рассказал водитель.
В Иркутской области женщину с пятилетним сыном сбили на «зебре»
Происшествия, Фото:
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