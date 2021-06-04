В Иркутской области женщину с пятилетним сыном сбили на «зебре»

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Водитель рассказал, что его ослепило солнце



В городе Саянск разбираются в обстоятельствах наезда автомобиля на двух пешеходов, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



Сегодня около 8.30 часов на улице Советская в Саянске 60-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» сбил 40-летнюю женщину и её пятилетнего сына. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



- В результате происшествия медицинская помощь понадобилась обоим пешеходам – они получили ушибы и ссадины, - сообщили в УГИБДД.



В отделе полиции мужчина признал вину. Он рассказал, что в момент наезда его ослепило солнце, а также он отвлёкся.



- Солнце осветило. Ещё сзади меня водитель обгонял, сигналил. На него отвлёкся, - рассказал водитель.



