Житель Иркутской области перевёл мошенникам больше миллиона рублей

Одна из потерпевших лишилась накоплений от продажи квартиры
За один день двое жителей Усолья и Усольского района «подарили» мошенникам почти два миллиона рублей. Потерпевшие были обмануты по схожей и распространенной схеме мошенничества, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
45-летнему жителю посёлка Белореченский позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший мужчина сказал, что третьи лица получили данные по его банковским счетам. Что делать в данной ситуации, потерпевшему должен был объяснить сотрудник полиции.
Далее поступил звонок от псевдополицейского. Он заявил, что для разоблачения мошенников, необходимо действовать по инструкциям специалиста банка. Специалистом оказалась девушка, которая в телефонном разговоре поинтересовалась о наличии кредитных карт. Мужчина ответил, что у него такая карта имеется, на ней находится около 185 тысяч рублей. Под предлогом сохранения денег мужчина перевёл их на указанный специалистом страховой счет.
Но этого мошенникам оказалось мало. Потерпевший в двух банках оформил кредит на общую сумму 872 тысячи рублей и также перевёл на счета, продиктованные мошенницей. Всего он совершил 17 переводов, которыми направил аферистам более одного миллиона рублей.
В этот день от мошенников пострадала и 61-летняя жительница Усолья.
Женщине также позвонил псевдоспециалист службы безопасности банка и сообщил для неё «неприятную новость». Якобы на имя потерпевшей неизвестные пытаются оформить кредит, и что ее счета небезопасны, так как третьи лица получили к ним доступ.
На самом деле у женщины были большие накопления от продажи квартиры. Обеспокоившись ситуацией, усольчанка стала действовать по указаниям специалиста. Она проследовала в отделение банка, где сняла с банковских карт деньги, а затем через банкомат семью операциями перевела мошенникам 844 тысячи рублей.
Завершение обеих историй также было одинаковым. Потерпевшие дома рассказали обо всем своим родственникам и только после этого поняли, что стали жертвами мошенников.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
Житель Иркутской области перевёл мошенникам больше миллиона рублей
Происшествия, Фото:
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