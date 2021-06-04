Агрессивный мужчина пошёл с ножами на полицейских
3 июня в городе Усолье-Сибирское полицейскому пришлось выстрелить по ногам мужчине, угрожавшему ножами.
По информации ГУ МВД по Иркутской области, мужчина, будучи в неадекватном состоянии, повредил имущество в квартире и представлял угрозу для сожительницы.
На место происшествия прибыл экипаж ППС. Мужчина, вооружённый несколькими ножами, встретил их у подъезда.
Полицейские потребовали положить ножи на землю. Однако он отказался и продолжил двигаться в их сторону.
- После предупредительного выстрела в воздух и неоднократных требований прекратить противоправные действия, мужчина набросился на одного из полицейских. Сотрудники ППС были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие, произведя несколько выстрелов по ногам нападавшего, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Как только дебошир был обезврежен, на место происшествия вызвали бригаду медиков.
Нападавший – 44-летний местный житель, неоднократно ранее судимый за совершение ряда преступлений, в числе которых серия разбоев, грабёж, незаконный оборот оружия и наркотиков.
Сейчас готовится сбор материалов для возбуждения уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
В Иркутской области полицейские стреляли по ногам мужчине, угрожавшему ножами
Происшествия, Фото:
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