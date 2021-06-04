В Иркутской области полицейские стреляли по ногам мужчине, угрожавшему ножами

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Агрессивный мужчина пошёл с ножами на полицейских



3 июня в городе Усолье-Сибирское полицейскому пришлось выстрелить по ногам мужчине, угрожавшему ножами.



По информации ГУ МВД по Иркутской области, мужчина, будучи в неадекватном состоянии, повредил имущество в квартире и представлял угрозу для сожительницы.



На место происшествия прибыл экипаж ППС. Мужчина, вооружённый несколькими ножами, встретил их у подъезда.



Полицейские потребовали положить ножи на землю. Однако он отказался и продолжил двигаться в их сторону.



- После предупредительного выстрела в воздух и неоднократных требований прекратить противоправные действия, мужчина набросился на одного из полицейских. Сотрудники ППС были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие, произведя несколько выстрелов по ногам нападавшего, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Как только дебошир был обезврежен, на место происшествия вызвали бригаду медиков.



Нападавший – 44-летний местный житель, неоднократно ранее судимый за совершение ряда преступлений, в числе которых серия разбоев, грабёж, незаконный оборот оружия и наркотиков.



Сейчас готовится сбор материалов для возбуждения уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

