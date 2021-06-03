В Иркутской области пьяный водитель на ходу выпрыгнул из грузовика

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Водитель пытался скрыться от автоинспекторов



В Иркутской области сотрудники ГИБДД заметили грузовой автомобиль, двигавшийся в сторону города Тулун. Водитель ехал с нарушениями правил дорожного движения, выезжал на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации.



Автоинспекторы по средству громкой связи потребовали от водителя остановиться. Однако он, увеличивая скорость, попытался скрыться.



Включив на патрульном автомобиле звуковую и световую сигнализации, автоинспекторы начали преследовать нарушителя. На въезде в город у грузовика заглох двигатель. Первым этим воспользовался пассажир: он выскочил и убежал.



Водитель-нарушитель тем временем завёл мотор и начал движение. Но проехав несколько метров, он тоже выпрыгнул из кабины и попытался убежать от автоинспекторов. В это время машина самоходом съехала в кювет.



Однако скрыться от сотрудников полиции мужчине не удалось. Он был задержан. Установлено, что грузовиком управлял 28-летний житель города Тулуна. На момент задержания у него имелись внешние признаки алкогольного опьянения, но от процедуры прохождения медицинского освидетельствования он отказался.



Нарушитель никогда не получал водительского удостоверения, а в 2016 году привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также установлено, что грузовик принадлежит его знакомому. По предварительной версии, перед опасной поездкой он распивал спиртные напитки в компании владельца грузовика.



В отношении водителя-нарушителя составлены протоколы о привлечении к административной ответственности по статьям 12.25 и 12.26 КоАП РФ. Автомобиль помещён на специализированную автостоянку.



Кроме того, административная ответственность грозит и собственнику грузовика за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (статья 12.7 КоАП РФ), сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



