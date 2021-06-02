Любителем «травы» оказался многодетный отец
В октябре 2020 года житель Еравнинского района Бурятии на мусорной свалке в селе Телемба собрал коноплю. Её он привёз домой, где и хранил, пока наркотическое средство не обнаружили полицейские. Всего сотрудники изъяли 82 гр конопли.
Уголовное дело, возбуждённое на мужчину, было рассмотрено в особом порядке.
При назначении наказания суд учёл, что мужчина вину признал, раскаялся в содеянном, давал признательные показания, а также наличие на иждивении у него трёх малолетних детей.
- Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, - сообщили в Еравнинском районном суде.
Жителя Бурятии оштрафовали за коноплю со свалки
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