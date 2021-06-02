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В Бурятии подтвердилась информация о валявшихся трупах коров

В Бурятии подтвердилась информация о валявшихся трупах коров
Происшествия,  Фото:страница Намжила Мардваева
Увиденные трупы коров повергли специалиста в шок

Тревожное сообщение директора ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваева в Facebook об обнаруженных трупах коров в Джидинском районе подтвердилось. Информацию о результатах выездной проверки обнародовало управление ветеринарии республики.

- По сообщению директора ФГБУ «Россельхозцентр» по РБ Мардваева от 26 мая, опубликованному в социальных сетях, об обнаружении трупов крупного рогатого скота на территории Джидинского района, специалисты ветеринарной службы организовали выезд для проверки данного факта. На территории сельского поселения «Белоозёрское» Джидинского района, неподалёку от животноводческой стоянки крупной сельскохозяйственной организации, сотрудники ветеринарной службы обнаружили трупы животных, - отмечается на сайте управления.

Для принятия мер административного воздействия материалы направлены в управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

- Согласно части 1 статьи 10.7 КоАП РФ за сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных предусмотрен штраф на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей, - предупредили в ведомстве.

Директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев сообщил о множестве трупов коров в конце мая.

- Если сказать откровенно, то писать об этом изначально мне не хотелось. Хотя увиденное более месяца назад в Джидинском районе повергло меня в шок. Это множество трупов скота, брошенные в канавы, овраги, буераки ввиду массового падежа. В прошлом году здесь очень рано выпало много снега, что необычно для этих мест. Опытные сельхозники знают, что основной падёж скота в год, когда мало кормов, бывает весной в период начала отрастания травы. Это случилось и в этом году. Огромные убытки потерпели и без того не особо богатые сельхозпредприятия, фермеры и сельчане. Но раз такое случилось, трупы животных положено утилизировать, и главное, чтобы не было доступа домашним (собакам, кошкам) и диким (лисам, волкам и др.) животным к ним. Для этого и строят те же скотомогильники, - писал он в Facebook.

Намжил Мардваев отмечал, что «в данном случае всё в свободном доступе». И несёт, по его мнению, огромную опасность массового распространения различного рода инфекций, болезней.


коровы падеж скота
 
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