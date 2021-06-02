Пострадавшие перечислили аферистам сбережения, которые копили десятилетиями, а одна из них заложила квартиру
Накануне телефонные аферисты завладели деньгами трёх пожилых женщин из Ангарска. Они напугали пенсионерок, живущих в одном квартале города, якобы оформленными на их имя кредитами, а также сообщив, что квартиры женщин дистанционно продали преступники.
Самая младшая из пострадавших, 65-летняя ангарчанка, после диалога с мошенниками потеряла свыше 3,7 миллиона рублей. Аферисты представились ей «сотрудниками службы безопасности» и заверили, что нужно выполнить все их требования, чтобы не дать похитить её сбережения и «сменить счет». В течение недели женщина снимала деньги и переводила их на счета, указанные аферистами.
Другая пострадавшая, 70-летняя жительница того же квартала, лишилась более 2,6 миллиона рублей и заложила квартиру. Ей позвонили лжеправоохранители и сообщили, что мошенники её жильё продали, а на неё оформили кредиты. «Спасая» свои деньги, она перевела на указанные обманщиками счета 1 миллион рублей накопленных средств. После собеседники уговорили пенсионерку отправиться в агентство недвижимости и взять займ под жилье, обналичить деньги и перечислить им свыше 1,6 миллиона рублей.
На одну из встреч с направленным мошенниками риелтором пострадавшая пригласила свою сверстницу, живущую в одном с ней доме. Узнав данные подруги пенсионерки, мошенники по той же схеме похитили у неё более чем полмиллиона рублей, которые она перевела на якобы «резервный счёт». Услышав, что её квартира дистанционно продана, женщина распознала обман и перестала общаться с мошенниками.
В настоящее время по всем фактам проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Всего с начала года телефонные мошенники похитили деньги более чем у тысячи жителей Иркутской области преклонного возраста. Почти каждый пятый пострадавший от жертв аферистов в регионе – пенсионер, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Ангарске три пенсионерки перевели мошенникам почти 7 млн
Происшествия, Фото:
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