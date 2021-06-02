Улан-удэнка сняла номер в гостинице ради грабежа





Задержанная утверждала, что обнаруженный при ней сотовый телефон принадлежит её мужу, однако не смогла включить гаджет, так как не знала код блокировки.



Установлено, что грабительница сняла номер, а ночью проникла в соседний номер, где и стащила телефон. Её перемещения по коридору гостиницы зафиксировали камеры видеонаблюдения.



Задержанная, ранее судимая 30-летняя жительницы Улан-Удэ, была доставлена в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.



Ночью в Улан-Удэ у постоялицы гостиницы грабительница похитила сотовый телефон. Подозреваемую «по горячим следам» задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили в Росгвардии по Бурятии.Потерпевшая рассказала, что проснулась ночью и увидела, что к ней в номер заходит женщина. Незнакомка схватила лежащий сотовый телефон и выбежала из комнаты.Женщина тут же обратилась к администратору гостиницы, и та сообщила о случившемся в полицию.Получив сообщение, группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии приступила к отработке прилегающей территории. Менее чем через полчаса на соседней улице сотрудники обнаружили женщину, по приметам схожую с ориентировкой. Подозреваемую опознали пострадавшая и персонал гостиницы.