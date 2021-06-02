В Иркутской области столкнулись две легковушки и грузовик

Один из водителей пояснил, что хотел обогнать другие автомобили
В Тайшете сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП с участием трёх автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Авария произошла в субботу в Тайшете около 17 часов. На улице Тимирязева столкнулись «Мазда 6», «Рено Сандеро» и грузовой автомобиль.
Прибывшим на место сотрудникам ГИБДД 41-летний водитель «Мазды» пояснил, что хотел обогнать ехавшие впереди автомобили. У мужчины усматривались признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
В отношении нарушителя составлен административный материал по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (не выполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении освидетельствования на состояние опьянения).
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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