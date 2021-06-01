Труп мужчина сбросил в реку
В Иркутской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины, который до смерти избил приятеля. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.
В июне 2019 года в селе Кумарейка Балаганского района пьяный мужчина ходе конфликта с 29-летним ранее знакомым жителем села нанёс ему многочисленные удары. От полученных травм мужчина скончался на месте. Труп погибшего нападавший вывез в лес. Затем загрузил его в лодку и вместе с родственником сбросил в залив Ангары.
Суд назначил подсудимому восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в областной прокуратуре.
Жителю Иркутской области, до смерти забившему приятеля, дали 8 лет колонии
Происшествия, Фото:
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