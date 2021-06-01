Жителю Иркутской области, до смерти забившему приятеля, дали 8 лет колонии

Труп мужчина сбросил в реку



В Иркутской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины, который до смерти избил приятеля. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.



В июне 2019 года в селе Кумарейка Балаганского района пьяный мужчина ходе конфликта с 29-летним ранее знакомым жителем села нанёс ему многочисленные удары. От полученных травм мужчина скончался на месте. Труп погибшего нападавший вывез в лес. Затем загрузил его в лодку и вместе с родственником сбросил в залив Ангары.



Суд назначил подсудимому восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в областной прокуратуре.





