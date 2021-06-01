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В Улан-Удэ спасли трёх человек на условном пожаре

В Улан-Удэ спасли трёх человек на условном пожаре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожарные учения проходили в торговом центре

Пожарно-тактические учения прошли в здании торгового центра «Глобус» в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

По легенде учений, возгорание произошло в одном из бутиков. Администрация объекта вызвала пожарную охрану и приступила к эвакуации посетителей и владельцев торговых точек.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений условное горение распространилось на площади около 300 кв. метров.



Пожарных встретил ответственный за пожарную безопасность торгового центра. Он сообщил о результатах эвакуации, отключении электроснабжения и особенностях здания. К этому времени администрация комплекса уже успела вывести в безопасную зону 47 человек. Однако три человека не смогли вовремя покинуть помещения и оказались в опасных для жизни условиях и дымовой ловушке.

В ходе разведки пожарные быстро обнаружили всех «пострадавших». С помощью аварийно-спасательного оборудования и индивидуальных средств защиты органов дыхания их вывели на свежий воздух и передали медикам. Вскоре условный пожар был ликвидирован.

- Пожарно-тактические учения проводятся с целью отработки совместных действий персонала и огнеборцев в случае пожара на объекте с массовым пребыванием людей. Сегодня в ходе тренировки выполнена разведка здания звеньями газодымозащитной службы, спасение людей и тушение пожара, а также работа психологов МЧС России с посетителями и условными пострадавшими. Стоит отметить, что огнеборцы отработали учения по повышенному номеру сложности. Всего было задействовано 12 единиц основной и специальной техники и 39 человек личного состав», - рассказал главный специалист отдела подготовки пожарно-спасательного спорта отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Бурятии Алексей Красинский.



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