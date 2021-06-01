Жительница Бурятии ранила себя ножом и обвинила в этом сожителя

Женщина обиделась на равнодушного сожителя



В Селенгинском районе в отношении 34-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Сельчанка с 51-летним сожителем и двумя друзьями распивали спиртное. В ходе застолья сожители поссорились.



- Женщина, высказывая претензии и доказывая мужчине свою правоту, взяла со стола кухонный нож и нанесла себе резаную рану предплечья, - рассказали в МВД по Бурятии.



Однако ни мужчина, ни собутыльники не оказали женщине должного внимания и ушли на балкон. Тогда женщина выбежала на улицу, дошла до ближайшей торговой точки и вызвала «скорую».



В больнице она заявила, что ранение ей нанёс сожитель. Прибывшим полицейским пострадавшая подтвердила эту версию и написала заявление.



В ходе разбирательства следователи выяснили, что женщина придумала факт нападения из-за обиды на равнодушие сожителя, что подтвердили очевидцы произошедшего.



Следствие по возбуждённому уголовному делу о заведомо ложном доносе продолжается.





