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В Бурятии мужчина предложил полицейскому взятку в 2000 рублей

В Бурятии мужчина предложил полицейскому взятку в 2000 рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Подкупить полицейского пытался пьяный мужчина

Мировой судья в Северо-Байкальском районе Бурятии вынес обвинительный приговор жителю Иркутской области за покушение на дачу взятки сотруднику полиции. Взятку пытался дать житель Казачинского района Иркутской области.

- В марте 2021 года сотрудники Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте установили мужчину, распивающего алкогольные напитки на территории вокзала. Для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», гражданин был доставлен в дежурную часть, - сообщили «Байкал-Dailу» в Байкальской транспортной прокуратуре.

В комнате для административно-задержанных мужчина предложил полицейскому взятку в 2 тысячи рублей, чтобы протокол не составляли.

От предложенных денег сотрудник полиции отказался, сообщив о произошедшем в дежурную часть.

- С учётом мнения государственного обвинителя и наличия смягчающих наказание обстоятельств в виде признания вины, раскаяния в содеянном и наличия на иждивении малолетних детей, суд, назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей, - сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.

Приговор в законную силу пока не вступил.

взятка Байкальская транспортная прокуратура
 
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