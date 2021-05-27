В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина

Горевший дом был сильно задымлён



Накануне вечером, 26 мая, в Улан-Удэ на пожаре погибла 55-летняя женщина. Пожар произошёл в частном жилом доме по улице Бийская.



На место прибыли дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



На момент прибытия первого подразделения пожарных горела комната, веранда и кровля частного дома.



В условиях сильного задымления и высокой температуры звено газодымозащитной службы обнаружило тело погибшей женщины 1965 года рождения.



Для полной ликвидации пожара потребовалось 15 минут.



Предварительная причина трагедии - неосторожность при курении.





