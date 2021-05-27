 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 мая

26 мая

Популярное

В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина

В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Горевший дом был сильно задымлён

Накануне вечером, 26 мая, в Улан-Удэ на пожаре погибла 55-летняя женщина. Пожар произошёл в частном жилом доме по улице Бийская.

На место прибыли дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

На момент прибытия первого подразделения пожарных горела комната, веранда и кровля частного дома.

В условиях сильного задымления и высокой температуры звено газодымозащитной службы обнаружило тело погибшей женщины 1965 года рождения.

Для полной ликвидации пожара потребовалось 15 минут.

Предварительная причина трагедии - неосторожность при курении.


пожар смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина
В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина
Происшествия, 27.05.2021
Горевший дом был сильно задымлён
В Бурятии охранники обокрали собственный завод
В Бурятии охранники обокрали собственный завод
Происшествия, 27.05.2021
Нечистых на руку охранников уличила их коллега
В Улан-Удэ водитель мопеда в результате ДТП улетел в кювет
В Улан-Удэ водитель мопеда в результате ДТП улетел в кювет
Происшествия, 27.05.2021
Водитель мопеда, по предварительным данным, получил перелом
В Улан-Удэ трамвай «прошил» «Тойоту»
В Улан-Удэ трамвай «прошил» «Тойоту»
Происшествия, 27.05.2021
На трамвайных путях произошло очередное ДТП  
Улицы села в пригороде Улан-Удэ подтопило повторно
Улицы села в пригороде Улан-Удэ подтопило повторно
Происшествия, 27.05.2021
Неизвестные зачем-то сломали временную дамбу
Читинка украла почти миллион рублей и скрылась в Улан-Удэ
Читинка украла почти миллион рублей и скрылась в Улан-Удэ
Происшествия, 27.05.2021
На украденные деньги девушка жила на широкую ногу
В Забайкалье 10-месячный малыш умер от удара током
В Забайкалье 10-месячный малыш умер от удара током
Происшествия, 27.05.2021
Маленький ребёнок схватился за оголённый провод самодельного удлинителя
Житель Иркутской области перевёл мошенникам 550 тысяч
Житель Иркутской области перевёл мошенникам 550 тысяч
Происшествия, 27.05.2021
Преступники убедили перевести деньги с помощью отработанной схемы
В Улан-Удэ поймали расхитителей катализаторов с дорогих машин
В Улан-Удэ поймали расхитителей катализаторов с дорогих машин
Происшествия, 27.05.2021
Воры снимали катализаторы с кроссоверов, припаркованных во дворах
В Бурятии в ДТП пострадала 13-летняя пассажирка микроавтобуса
В Бурятии в ДТП пострадала 13-летняя пассажирка микроавтобуса
Происшествия, 27.05.2021
Микроавтобус опрокинулся после столкновения
В Улан-Удэ водитель без ОСАГО устроила ДТП
В Улан-Удэ водитель без ОСАГО устроила ДТП
Происшествия, 26.05.2021
Автоавария произошла возле АЗС
В Улан-Удэ детсадовцы заболели кишечной инфекцией
В Улан-Удэ детсадовцы заболели кишечной инфекцией
Происшествия, 26.05.2021
Частный детский сад временно прикрыли

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^