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В Улан-Удэ девушка погибла, упав с Селенгинского моста

В Улан-Удэ девушка погибла, упав с Селенгинского моста
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тело девушки пока не нашли

Сегодня ранним утром на Селенгинском мосту в Улан-Удэ произошла трагедия. Девушка погибла, упав с моста в реку.

Как стало известно «Байкал-Daily», девушка вызвала такси, указав в качестве конечного адреса подъезд на Селенгинский мост. Несчастный случай с ней произошёл около 4.40 часов.

Информацию подтвердили в МВД по Бурятии.

- Около пяти часов утра на телефон «02» поступило сообщение о падении девушки 2002 года рождения с моста. Тело ещё не найдено, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства внутренних дел.

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 февраля на старом Селенгинском мосту обнаружили труп мужчины. 
смерть
 
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