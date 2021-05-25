Девушка погибла, когда шла за ребёнком в детский сад
40-летний житель Нижнеудинского района Иркутской области предстанет перед судом за убийство девушки. Мужчина обвиняется в убийстве, сопряжённом с разбоем, разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
По версии следствия, в июле 2016 года днём в районе кафе «Талисман» в Шелехове мужчина напал на шедшую за ребёнком в детский сад 24-летнюю девушку. Он силой отвел её в лес и задушил. Затем он забрал её сумку и скрылся.
Обвиняемый ранее был неоднократно судим, он страдает наркотической зависимостью,
- Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу, - сообщили в областной прокуратуре.
В Иркутской области наркоман пойдёт под суд за убийство девушки
Происшествия, Фото:
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