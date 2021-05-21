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В Улан-Удэ братья украли дорогие детали и сдали за бесценок

В Улан-Удэ братья украли дорогие детали и сдали за бесценок
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Братья обокрали трёх предпринимателей

17 мая в полицию Железнодорожного района поступили сообщения от трёх предпринимателей Улан-Удэ. Они рассказали, что накануне ночью неизвестные проникли на склад на базе. Из двух помещений воры украли строительные инструменты и металлические изделия стоимостью около 300 тысяч рублей. Третий предприниматель обнаружил пропажу деталей спецтехники. Ущерб составил 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых – двух братьев, 31 и 35 лет.

Установлено, что один из мужчин ранее работал на этой базе и знал расположение складов. Братья решили залезть на базу и украсть металлические изделия, чтобы сдать их за деньги.

Обнаружив в помещениях строительные электроинструменты, мужчины решили забрать и их. Упаковав всё в полимерные мешки, они вызвали заранее нанятый грузовой автомобиль. Водителю грузовика объяснили, что они работают на этой базе и им необходимо забрать своё имущество.

По пути воры договорились с хозяином авто о временном хранении мешков у него за отдельную плату. На следующее утро братья сдали украденный металл в пункт приёма, а с водителем расплатились украденными строительными инструментами.

Примечательно, что дорогие детали спецтехники молодые люди также сдали в пункт приёма за бесценок.

Полицейские изъяли часть украденного. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.
кража
 
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