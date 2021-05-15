Водителя, едва не утопившего пять туристов на Байкале, будут судить

Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого на жителя Ольхонского района, по вине которого под лёд провалились пять туристов. Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК), сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.
Как сообщал «Байкал-Dailу», инцидент произошёл 12 января 2021 года. На Байкале в деревне Сарма отдыхала семья из пяти человек из города Орёл. Владелец гостевого дома предложил им за плату покататься по льду Байкала. Водитель «Лэнд Крузер» повёз туристов по несанкционированной ледовой переправе. В итоге в районе мыса Уюга на неокрепшем льду внедорожник провалился.
К счастью, всем шестерым людям – водителю и туристам – удалось выбраться из воды до того, как машина затонула. Между тем, глубина в этом места была порядка 10 метров.
Люди промокли и замёрзли. Они шли до берега пешком несколько километров. Там им на помощь пришли местные жители и сотрудник ГИБДД. Автоинспектор на машине довёз пострадавших до ближайшего кафе. Там им дали тёплую одежду и напоили горячим чаем. Вскоре приехала «скорая», и медики осмотрели туристов.
Уголовное дело на водителя «Лэнд Крузера» с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ольхонский районный суд Иркутской области.
В соответствии с уголовным законодательством, по ч. 1 ст. 238 УК РФ предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.
Люди промокли и замёрзли. Они шли до берега пешком несколько километров. Там им на помощь пришли местные жители и сотрудник ГИБДД. Автоинспектор на машине довёз пострадавших до ближайшего кафе. Там им дали тёплую одежду и напоили горячим чаем. Вскоре приехала «скорая», и медики осмотрели туристов.
Уголовное дело на водителя «Лэнд Крузера» с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ольхонский районный суд Иркутской области.
В соответствии с уголовным законодательством, по ч. 1 ст. 238 УК РФ предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.