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Водителя, едва не утопившего пять туристов на Байкале, будут судить

Водителя, едва не утопившего пять туристов на Байкале, будут судить
Происшествия,  Фото:из архива
Под лёд провалился внедорожник с туристами из Орла

Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого на жителя Ольхонского района, по вине которого под лёд провалились пять туристов. Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК), сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.

Как сообщал «Байкал-Dailу», инцидент произошёл 12 января 2021 года. На Байкале в деревне Сарма отдыхала семья из пяти человек из города Орёл. Владелец гостевого дома предложил им за плату покататься по льду Байкала. Водитель «Лэнд Крузер» повёз туристов по несанкционированной ледовой переправе. В итоге в районе мыса Уюга на неокрепшем льду внедорожник провалился. 

К счастью, всем шестерым людям – водителю и туристам – удалось выбраться из воды до того, как машина затонула. Между тем, глубина в этом места была порядка 10 метров.

Люди промокли и замёрзли. Они шли до берега пешком несколько километров. Там им на помощь пришли местные жители и сотрудник ГИБДД. Автоинспектор на машине довёз пострадавших до ближайшего кафе. Там им дали тёплую одежду и напоили горячим чаем. Вскоре приехала «скорая», и медики осмотрели туристов.

Уголовное дело на водителя «Лэнд Крузера» с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ольхонский районный суд Иркутской области.

В соответствии с уголовным законодательством, по ч. 1 ст. 238 УК РФ предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. 
Байкал провалы под лед суд
 
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