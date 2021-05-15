Водителя, едва не утопившего пять туристов на Байкале, будут судить





К счастью, всем шестерым людям – водителю и туристам – удалось выбраться из воды до того, как машина затонула. Между тем, глубина в этом места была порядка 10 метров.



Люди промокли и замёрзли. Они шли до берега пешком несколько километров. Там им на помощь пришли местные жители и сотрудник ГИБДД. Автоинспектор на машине довёз пострадавших до ближайшего кафе. Там им дали тёплую одежду и напоили горячим чаем. Вскоре приехала «скорая», и медики осмотрели туристов.



Уголовное дело на водителя «Лэнд Крузера» с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ольхонский районный суд Иркутской области.



В соответствии с уголовным законодательством, по ч. 1 ст. 238 УК РФ предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

