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На Байкале ушёл под лёд внедорожник с туристами из Орла

На Байкале ушёл под лёд внедорожник с туристами из Орла
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Хозяин гостевого дома едва не утопил туристов

12 января хозяин гостевого дома на Байкале устроил туристам из Орла экстремальное купание в зимнем Байкале. 65-летний житель деревни Сарма Иркутской области с супругой предложили приезжим, гостившим в его доме, покататься по льду озера на внедорожнике. Те инициативу с восторгом поддержали. Поездка предсказуемо завершилась провалом автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сообщение об инциденте поступило в Байкальский поисково-спасательный отряд в 17:10. Внедорожник Toyota Land Cruiser ушёл под лёд в районе мыса Уюга в пятидесяти метрах от берега. В автомобиле находились шесть человек: водитель и пять пассажиров. К счастью, людям удалось выбраться до того, как машина затонула.

В месте провала глубина порядка 10 метров. Толщина льда – около 10 сантиметров. Ближайший населённый пункт - в четырёх километрах от места происшествия.

От Сахюртинского поисково-спасательного подразделения до мыса, возле которого люди ожидали помощи, более 25 километров. Но подойти к нему группе спасателей не удавалось - судно на воздушной подушке не могло преодолеть высокие торосы. Спасатели через оперативного дежурного связались с экстренными службами, находившимися на берегу, и попросили включить проблесковые маячки на автомобилях, чтобы пострадавшие двигались в их сторону.

Замёрзшие и промокшие люди преодолели несколько километров, пока добрались до берега. Оттуда экипаж ГИБДД доставил их до ближайшего кафе, где пострадавшим была оказана помощь. В отношении водителя были составлены протоколы за осуществление перевозок пассажиров с нарушением требований обеспечения их безопасности.

- Ледовая обстановка на Байкале вызывает опасения, поскольку процессы ледообразования не завершены. Лед частично встал в районе заливов, при этом он не набрал крепости, структура его неоднородна, сопряжение с берегом слабое. Штормовые ветра, характерные для зимнего периода, способствую разрушению ледовых полей, образованию трещин, высоких торосов. На берегу выставлены знаки о запрете выхода и выезда на лед и аншлаги, информирующие об опасности. Убедительно просим соблюдать требования и ответственно относиться к вопросам безопасности во избежание трагедий, - отметил старший государственный инспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка Михаил Грудинин.

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 января на Байкале сотрудники МЧС спасли двух рыбаков. На льдине, порывом ветра их унесло по течению в сторону села Онгурён Иркутской области.

Накануне на Байкале один рыбак замёрз насмерть, второго успели спасти до того, как он погиб.


Байкал провалы под лед
 
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