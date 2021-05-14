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МВД Бурятии рассказало о нашумевшем задержании около «Фабрики»

МВД Бурятии рассказало о нашумевшем задержании около «Фабрики»
Происшествия, 
Задержанными оказались подозреваемые в автомобильных кражах

4 мая во многих городских пабликах в Instagram появились кадры задержания трёх человек. Действия происходили в Октябрьском районе Улан-Удэ, около бывшего гриль-бара «Фабрика». Люди в штатском и несколько человек в чёрной форме, балаклавах и с оружием вытащили мужчин из автомобиля и повалили на землю, заламывая им руки за спину.

Горожане в комментариях начали предполагать, что идёт съёмка кино, но большинство всё же отнеслись с юмором к видео.

«Это когда в марте 2020 гулял без маски», «Они ели буузы вилкой», «Улицы разбитых фонарей. Вася Рогов, Дукалис, Лавров и др.», «Когда собрал грибы и не оплатил налог».

Сегодня, 14 мая, в МВД по Бурятии дали официальное пояснение произошедшего.

Выяснилось, что 4 мая сотрудники уголовного розыска и росгвардейцы задержали трёх подозреваемых в серии краж из автомобилей. С конца марта по апрель мужчины в возрасте от 34 до 40 лет совершили пять краж из автомобилей и грабёж на территории Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Известно, что у сообщников была чётко разработанная схема преступления: двое выбирали жертву, преимущественно женщин, на парковках возле крупных магазинов или торговых центров. Дождавшись возвращения хозяйки, один из мужчин подходил к припаркованному авто и отвлекал её незначительным поводом (сообщал о поломке транспортного средства, спрашивал дорогу), вынуждая выйти из салона. Другой незаметно забирал сумку из автомобиля. Затем мужчины скрывались на автомобиле третьего сообщника, который ожидал рядом. Украденные ценности они сбывали, с помощью банковских карт совершали покупки в магазинах.

Общий ущерб составил около 200 тысяч рублей. Полицейские часть документов изъяли по месту жительства одного из задержанных.


Следствием возбуждено пять уголовных дел по статьям «Кража» и одно по статье «Грабёж».

В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста. Мужчины ранее судимы за кражи, а один из которых ещё и за наркопреступление.

Сотрудники полиции устанавливаются причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.



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