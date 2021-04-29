Бывшего главного госинспектора труда Иркутской области осудили за взятку

Осуждённый получил условный срок и крупный штраф



Бывший главный государственный инспектор труда Иркутской области признан виновным в получении взятки.



В суде установлено, что конце 2019 года обвиняемый получил от генерального директора ООО «Восход» взятку в 150 тысяч рублей. Взятка предназначалась за способствование в сокрытии выявленных нарушений у ООО «Восход» по технике безопасности и охране труда. Нарушения выявили в связи с несчастным случаем во время строительства водопроводных сетей в Иркутске, когда погибли два человека.



Обвиняемый дал признательные показания в получении взятки.



Судом назначил ему наказание в виде трёх лет и трёх месяцев лишения свободы условно. Также назначен штраф в размере 450 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

