Виновнику грозит штраф
Вечером 21 апреля в поле, расположенном в непосредственной близости от станции Загустай Селенгинского района Бурятии загорелась сухая трава.
По прибытии пожарных на место полыхала трава на поле общей площадью 2 га. По данному факту старший дознаватель отдела надзорной деятельности ОНДПР Селенгинского района УНДПР Маргарита Медведева провела проверку, в ходе которой выявила поджигателя травы.
Дознавателю МЧС России вместе со свидетелем удалось отыскать подозреваемого в поджоге. Мужчина пояснил, что шёл через поле домой, при этом решил закурить сигарету, когда зажёг спичку, огонь ветром перенесло на хозяйственную рукавицу, которая была испачкана бензином. Рукавица загорелась, и он по инерции скинул её на землю, отчего загорелась сухая трава. Мужчина не потушил огонь на ранней стадии и не сообщил о происшествии в пожарную охрану.
В отношении поджигателя составлен административный протокол. Ему грозит штраф до четырёх тысяч рублей, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в большинстве районов республике введён особый противопожарный режим.
В Бурятии из-за брошенной рукавицы в поле загорелась трава
Происшествия, Фото:
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