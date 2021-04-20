 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 апреля

19 апреля

Популярное

В Бурятии ввели особый противопожарный режим

В Бурятии ввели особый противопожарный режим
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Во время действия особого противопожарного режима увеличены штрафы

Сегодня, 20 апреля, зампред правительства Пётр Мордовской объявил о введении особого противопожарного режима в Бурятии.

Об этом было объявлено на первом в этом году заседании республиканского оперативного штаба по координации профилактики и тушения лесных пожаров, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В этом году увеличены штрафные санкции в отношении нарушителей правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима. Несоблюдение правил влечёт наложение штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

С 20 апреля введён особый противопожарный режим в Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Окинском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском, Хоринском районах и в Улан-Удэ.

На севере Бурятии, в Баунтовском, Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском районах и в городе Северобайкальск особый противопожарный режим будет введён с 1 мая.

Во время действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров где бы то ни было, за пределами специально предусмотренных мест отдыха.

Также категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и другие пожароопасные работы, в том числе на огородах.

Кроме того, со дня схода снега до установления устойчивой дождливой осенней погоды в лесах запрещается:

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;
- заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя,
- курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
- выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.

- С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 25 лесных пожаров на общей площади чуть больше 300 га. По сравнению с прошлым годом значительно улучшены показатели. В прошлом году на эту же дату было зарегистрировано 90 лесных пожаров. Площадь составляла 3 800 га. Профилактическая работа сегодня в разы улучшена, тем не менее, большинство пожаров, практически все 99% произошли в результате воздействия человека. Это или неосторожное обращение с огнём в лесных угодьях, или в результате сельхозпалов – сжигают сухую травянистую растительность, и огонь переходит на лесной массив. Предотвратить пожар намного проще, чем его потушить. Поэтому ещё раз прошу всех – соблюдайте правила пожарной безопасности, - обратился к жителям республики зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

В 2021 году к тушению лесных пожаров могут быть привлечены более 2 800 человек и 1337 единиц техники.

На утро 20 апреля в Бурятии тушат два лесных пожаров в Джидинском и Заиграевском районах.
противопожарный режим лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в ближайшие дни ожидается снег
В Бурятии в ближайшие дни ожидается снег
Общество, 20.04.2021
Синоптики представили прогноз на три дня
Артиллеристы в Бурятии проходят контрольную проверку
Артиллеристы в Бурятии проходят контрольную проверку
Общество, 20.04.2021
Артиллеристы завершают зимний период обучения
В Бурятии ввели особый противопожарный режим
В Бурятии ввели особый противопожарный режим
Общество, 20.04.2021
Во время действия особого противопожарного режима увеличены штрафы
В Бурятии хотят возродить федерацию этноспорта
В Бурятии хотят возродить федерацию этноспорта
Общество, 20.04.2021
Сейчас ищут желающего возглавить федерацию традиционных игр народов Бурятии
В Бурятии семьи с детьми смогут взять льготную ипотеку на строительство дома
В Бурятии семьи с детьми смогут взять льготную ипотеку на строительство дома
Общество, 20.04.2021
Раньше льготную ипотеку давали только на покупку готового жилья
В Бурятии за сутки коронавирусом заболел 31 человек
В Бурятии за сутки коронавирусом заболел 31 человек
Общество, 20.04.2021
В реанимации находятся более 60 пациентов с COVID-19
В Улан-Удэ ребёнку с диабетом не выдали бесплатных лекарств
В Улан-Удэ ребёнку с диабетом не выдали бесплатных лекарств
Общество, 20.04.2021
Мать была вынуждена покупать лекарства, которые должны быть бесплатными
В Улан-Удэ появилась улица Милонитовая
В Улан-Удэ появилась улица Милонитовая
Общество, 20.04.2021
Ранее в городе появились улицы Милая, Нежная и Ласковая
Глава минздрава РФ вручил медаль врачу из Бурятии
Глава минздрава РФ вручил медаль врачу из Бурятии
Общество, 20.04.2021
Людмилу Анфиногенову наградили за вклад в борьбу с COVID-19
Представители прокуратуры Бурятии побеседовали со студентами
Представители прокуратуры Бурятии побеседовали со студентами
Общество, 20.04.2021
Молодые люди обучаются по договорам целевой подготовки
В Иркутской области напишут Байкальский экодиктант
В Иркутской области напишут Байкальский экодиктант
Общество, 20.04.2021
Проверить свои знания могут все желающие
Улан-Удэ отпразднует Пасху в этнографическом музее
Улан-Удэ отпразднует Пасху в этнографическом музее
Общество, 20.04.2021
Гостей праздника ждут народные игры, хороводы и детская ярмарка
В Бурятии сохранится ветреная погода
В Бурятии сохранится ветреная погода
Общество, 20.04.2021
В Улан-Удэ порывы ветра будут достигать 11 м/с
Желающих приглашают на акцию по чтению бурятской классики
Желающих приглашают на акцию по чтению бурятской классики
Общество, 19.04.2021
В межрегиональном проекте принимают участие чтецы из Монголии, Бурятии и Забайкалья

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^