В Бурятии ввели особый противопожарный режим

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Во время действия особого противопожарного режима увеличены штрафы



Сегодня, 20 апреля, зампред правительства Пётр Мордовской объявил о введении особого противопожарного режима в Бурятии.



Об этом было объявлено на первом в этом году заседании республиканского оперативного штаба по координации профилактики и тушения лесных пожаров, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В этом году увеличены штрафные санкции в отношении нарушителей правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима. Несоблюдение правил влечёт наложение штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.



С 20 апреля введён особый противопожарный режим в Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Окинском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском, Хоринском районах и в Улан-Удэ.



На севере Бурятии, в Баунтовском, Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском районах и в городе Северобайкальск особый противопожарный режим будет введён с 1 мая.



Во время действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров где бы то ни было, за пределами специально предусмотренных мест отдыха.



Также категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и другие пожароопасные работы, в том числе на огородах.



Кроме того, со дня схода снега до установления устойчивой дождливой осенней погоды в лесах запрещается:



- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;

- заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя,

- курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.



- С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 25 лесных пожаров на общей площади чуть больше 300 га. По сравнению с прошлым годом значительно улучшены показатели. В прошлом году на эту же дату было зарегистрировано 90 лесных пожаров. Площадь составляла 3 800 га. Профилактическая работа сегодня в разы улучшена, тем не менее, большинство пожаров, практически все 99% произошли в результате воздействия человека. Это или неосторожное обращение с огнём в лесных угодьях, или в результате сельхозпалов – сжигают сухую травянистую растительность, и огонь переходит на лесной массив. Предотвратить пожар намного проще, чем его потушить. Поэтому ещё раз прошу всех – соблюдайте правила пожарной безопасности, - обратился к жителям республики зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.



В 2021 году к тушению лесных пожаров могут быть привлечены более 2 800 человек и 1337 единиц техники.



На утро 20 апреля в Бурятии тушат два лесных пожаров в Джидинском и Заиграевском районах.

