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В Иркутской области «вора в законе» будут судить за криминальный статус

Происшествия, 
Сейчас мужчина отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима

В Иркутской области заключённый, отбывающий наказание в исправительной колонии №19 в посёлке Маркова, вновь предстанет перед судом. Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Это первое в регионе рассмотрение уголовного дела по данной статье.

По версии следствия, с 1998 года по настоящее время 50-летний уроженец республики Татарстан занимает высшее положение в преступной иерархии, обладает непререкаемым авторитетом в уголовной среде, руководит и управляет лицами, входящими в преступную иерархию. Кроме того, обвиняемый распространяет в местах лишения свободы и за её пределами преступные традиции и преступную идеологию.

В 2009 году Верховным судом Татарстана мужчина был осуждён к 20-ти годам лишения свободы за убийство двух человек в 2003 году в Нижнекемске, а также за покушения на убийство, совершённые по найму организованной группой и общеопасным способом.

- Преступление было совершено при помощи руководителей преступного сообщества с целью распространения своего криминального влияния на город и действующие на его территории криминальные группировки. С 2015 года фигурант отбывает наказание в ИК-19, он содержится в отряде строгих условий отбывания наказания, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Расследуя это уголовное дело, следователи провели следственные действия в различных регионах и допросили более 100 свидетелей.
криминальный авторитет занятие высшего положения в преступной иерархии
 
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