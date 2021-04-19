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В Бурятии «Тойота» влетела в дом, где спал младенец

В Бурятии «Тойота» влетела в дом, где спал младенец
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
Малыша доставили в больницу

Сегодня в 7:40 в селе Сужа Иволгинского района Бурятии водитель автомобиля «Тойота Королла» влетел в жилой дом. На снимаках, опубликованных в паблике ves_ulan_ude_, видно, что машина воткнулась в середину дома с угла.

В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что водитель и трёхмесячный малыш, который спал в комнате, доставлены в медучреждение для осмотра.


Как сообщал «Байкал-Daily», 18 марта водитель «Тойоты» в посёлке Заиграево врезался в магазин, после чего автомобиль загорелся.

1 марта в центре Улан-Удэ пьяный водитель врезался в деревянный жилой дом.
ДТП
 
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