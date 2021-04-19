В Бурятии «Тойота» влетела в дом, где спал младенец

Малыша доставили в больницу
Сегодня в 7:40 в селе Сужа Иволгинского района Бурятии водитель автомобиля «Тойота Королла» влетел в жилой дом. На снимаках, опубликованных в паблике ves_ulan_ude_, видно, что машина воткнулась в середину дома с угла.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что водитель и трёхмесячный малыш, который спал в комнате, доставлены в медучреждение для осмотра.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 марта водитель «Тойоты» в посёлке Заиграево врезался в магазин, после чего автомобиль загорелся
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1 марта в центре Улан-Удэ пьяный водитель врезался в деревянный жилой дом
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Малыша доставили в больницу
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