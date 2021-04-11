В Иркутской области обокрали майнинговую ферму

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ущерб превысил 600 тысяч рублей



В Шелеховском районе Иркутской области сотрудники уголовного розыска задержали троих местных жителей, укравших оборудование для производства криптовалюты.



Сообщение о краже поступила в начале недели. Так называемую майнинговую ферму предприниматель оборудовал в бане. Воры ночью выставили оконную раму и украли находящиеся там машины. По оценкам специалистов, сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей.



В течение суток оперативникам удалось выйти на след подозреваемых и задержать их. В ходе обыска у троих местных жителей, в возрасте от 30 до 40 лет, полицейские обнаружили и изъяли похищенное.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



