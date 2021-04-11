Ущерб превысил 600 тысяч рублей
В Шелеховском районе Иркутской области сотрудники уголовного розыска задержали троих местных жителей, укравших оборудование для производства криптовалюты.
Сообщение о краже поступила в начале недели. Так называемую майнинговую ферму предприниматель оборудовал в бане. Воры ночью выставили оконную раму и украли находящиеся там машины. По оценкам специалистов, сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей.
В течение суток оперативникам удалось выйти на след подозреваемых и задержать их. В ходе обыска у троих местных жителей, в возрасте от 30 до 40 лет, полицейские обнаружили и изъяли похищенное.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области обокрали майнинговую ферму
Происшествия, Фото:
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