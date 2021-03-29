Грузовик обесточил пару улиц в Улан-Удэ

Несколько часов люди были без света



Накануне, 28 марта, в 13:30 в Улан-Удэ грузовик в районе улицы Санаторный детский дом, 7а оборвал электропровода и повредил электроопоры. В результате произошло аварийное отключение электроэнергии потребителям частного сектора улицы Санаторно-детский дом и улицы Феоктистова.



В 19:15 неполадку устранили. Электроэнергия потребителям восстановлена. Время отключения составила почти шесть часов, сообщается в оперативной сводке по городу.

