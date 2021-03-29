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Грузовик обесточил пару улиц в Улан-Удэ

Грузовик обесточил пару улиц в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Несколько часов люди были без света

Накануне, 28 марта, в 13:30 в Улан-Удэ грузовик в районе улицы Санаторный детский дом, 7а оборвал электропровода и повредил электроопоры. В результате произошло аварийное отключение электроэнергии потребителям частного сектора улицы Санаторно-детский дом и улицы Феоктистова.

В 19:15 неполадку устранили. Электроэнергия потребителям восстановлена. Время отключения составила почти шесть часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
отключение света
 
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