Несколько часов люди были без света
Накануне, 28 марта, в 13:30 в Улан-Удэ грузовик в районе улицы Санаторный детский дом, 7а оборвал электропровода и повредил электроопоры. В результате произошло аварийное отключение электроэнергии потребителям частного сектора улицы Санаторно-детский дом и улицы Феоктистова.
В 19:15 неполадку устранили. Электроэнергия потребителям восстановлена. Время отключения составила почти шесть часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
Грузовик обесточил пару улиц в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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